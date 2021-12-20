Беларусь и Египет договорились о продвижении на египетский рынок косметики Made in Belarus

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с руководством египетской компании Sakkal Trading, импортера белорусской косметики «Белита Витэкс» в Египет. Такая информация размещена на сайте посольства нашей страны в Египте.
Отмечается, что в ходе встречи стороны договорились об алгоритме сотрудничества и совместных мероприятиях на будущий год по продвижению на египетский рынок высококачественной продукции белорусских производителей уходовой и декоративной косметики «Белита Витэкс» и «Люкс Визаж» в качестве общего элемента повышения узнаваемости за рубежом бренда Made in Belarus.
Фото: посольство Беларуси в Египте