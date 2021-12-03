Беларусь и Черногория обсудили ряд вопросов развития политического и торгово-экономического сотрудничества

В рамках визита в Черногорию для участия в саммите глав правительств государств – членов Центрально-Европейской Инициативы заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 2 декабря провел встречу с государственным секретарем министерства иностранных дел Черногории Любомиром Мишуровичем. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили ряд вопросов развития политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Особое внимание было уделено активизации белорусско-черногорских деловых связей.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.
Фото: МИД