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  2. Беларусь и Черногория обсудили ряд вопросов развития политического и торгово-экономического сотрудничества

Беларусь и Черногория обсудили ряд вопросов развития политического и торгово-экономического сотрудничества

В рамках визита в Черногорию для участия в саммите глав правительств государств – членов Центрально-Европейской Инициативы заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 2 декабря провел встречу с государственным секретарем министерства иностранных дел Черногории Любомиром Мишуровичем. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


Стороны обсудили ряд вопросов развития политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Особое внимание было уделено активизации белорусско-черногорских деловых связей.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Фото: МИД
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