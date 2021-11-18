Беларусь и Азербайджан обсудили складывающуюся динамику взаимного товарооборота

Министр экономики Александр Червяков 18 ноября встретился с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. В ходе часовой беседы затрагивался широкий круг вопросов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики Беларуси.
Стороны детально обсудили складывающуюся динамику взаимного товарооборота с акцентом на возможностях его дальнейшего роста.
Министр экономики предложил наращивать поставки белорусского продовольствия, продукции машиностроения, строительных материалов и других товаров. Наряду с этим Александр Червяков отметил потенциал сотрудничества и в сфере услуг: туризм, логистика, торговля, строительство (в частности, участие в возведении социальных объектов на территории Азербайджана) и иное.
– В свою очередь, по мнению дипломата, строительство агрогородков с использованием белорусского опыта, а также расширение совместных производств могут быть востребованы в Азербайджане, – говорится в сообщении.
В качестве примера плодотворного двустороннего сотрудничества были приведены Гянджинский автомобильный завод и Торговый дом Азербайджана.
Особое внимание во время встречи было обращено на вопрос выстраивания кооперационных производственных цепочек. Благодаря им будет возможно не только нарастить товарооборот, но и сделать его более сбалансированным.
Фото: Министерства экономики Беларуси