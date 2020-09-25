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Беларусь готова нарастить экспорт продовольственных товаров в Иркутскую область

Беларусь готова нарастить экспорт продовольственных товаров в Иркутскую область. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня во время встречи с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым. В самом начале разговора руководитель Правительства подчеркнул ценность и важность укрепления белорусско-российских отношений. "Особенно в тот непростой период, когда обе наши страны сталкиваются с массированным внешним давлением и попытками научить нас, как жить, как надо строить свою экономику, политическую систему, затащить нас под какие-то шаблоны, которые, мягко говоря, не принимаются нашими народами".





Роман Головченко отметил, что Иркутская область для Беларуси – надежный и проверенный временем партнер.

– Как сегодня подчеркнул Президент Беларуси, надо встряхнуться для того, чтобы мобилизоваться и, несмотря на определенную отдаленность географическую, использовать те ресурсы и резервы, которые имеются в сотрудничестве.

По словам Премьер-министра, создана вся инфраструктура для развития отношений. Есть соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

– И с 2016 года, когда было заключено это соглашение, мы наблюдаем достаточно устойчивый рост товарооборота со скромных 70 миллионов долларов в 2016 году до рекордных 284 миллионов долларов в 2019 году. И это не предел. Понятно, что в этом году мы, наверное, успехами не сможем похвалиться в силу всем известных обстоятельств. Тем не менее упущенное не по нашей вине надо наверстывать и задействовать все резервы, которые имеются.



Говоря о направлениях для расширения взаимодействия, Роман Головченко обратил внимание, что для Беларуси в первую очередь интересно сотрудничество в промышленной сфере, в частности поставка транспортных средств и оборудования.

– Мы готовы на равных с другими производителями участвовать в тендерах на поставку грузовой, лесной, пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Иркутской области. Тем более что опыт такой есть. В 2019 году на 20 миллионов долларов было поставлено в Иркутскую область белорусской автомобильной техники.

Также руководитель белорусского Правительства среди перспективных направлений сотрудничества выделил лесную отрасль. В Иркутской области сосредоточено около 10 процентов лесных запасов России.

Кроме того, Роман Головченко отметил, что Беларусь готова нарастить экспорт продовольственных товаров в Иркутскую область.

- В ваш регион поставляется широкий перечень продовольственных товаров, кондитерских и мясных изделий. Даже мороженое доезжает белорусское. Поэтому у нас есть возможность существенного наращивания экспорта натуральной белорусской мясо-молочной продукции, крупяных и макаронных изделий.

 Также Премьер-министр считает перспективным сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов и в обеспечении населения чистой питьевой водой. Кроме того, Роман Головченко предложил активизировать гуманитарное сотрудничество.

Фото: БЕЛТА
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