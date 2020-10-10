«Беларусь — это мы»: масштабный молодежный форум состоялся в Гомеле.

В качестве экспертов участие в нем приняли представители БРСМ, местной власти, депутатского корпуса. Они призвали аудиторию затрагивать любые темы, высказывать мнения об общественно-политических событиях в стране, вносить конструктивные предложения.Недостатка в вопросах не было. Значительная часть из них касалась информационной политики государства, необходимости активнее развивать каналы и площадки общения между органами власти и различными слоями населения. В атмосфере позитивного разговора звучали подчас неожиданные предложения и пожелания. Например, о том, что чиновникам различного уровня стоит активнее присутствовать в соцсетях, используя широкий спектр возможностей коммуникации с гражданами.Предоставляет их и молодежная платформа «Движение ВПЕРЕД», о механизме которой рассказал председатель молодежного Парламента при Национальном Собрании Беларуси Егор Макаревич:Форум проходил одновременно в нескольких локациях, раскрывавших как современные молодежные направления, таки и самобытные национальные традиции. Движение студенческих отрядов презентовало себя в интерактивном формате, проводя игры на логику, ловкость и смекалку. Тут же проходили мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, боди-арту, плетению кос.Гостям праздника дарили сувениры с национальной символикой – в знак поддержки мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. А в фотозоне был подготовлен красочный фон для многочисленных с селфи и групповых снимков.К форуму также присоединились участники республиканского автопробега «За единую Беларусь», а ярким финалом стала концертная программа.