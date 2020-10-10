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«Беларусь — это мы»: масштабный молодежный форум состоялся в Гомеле.

В Гомеле состоялся масштабный молодежный форум, собравший около трех тысяч участников со всего региона. Одним из основных его  мероприятий стал открытый диалог, проходивший под слоганом «Беларусь – это мы!». 



В качестве экспертов участие в нем приняли представители БРСМ, местной власти, депутатского корпуса. Они призвали аудиторию затрагивать любые темы, высказывать мнения об общественно-политических событиях в стране, вносить конструктивные предложения. 

Недостатка в вопросах не было. Значительная часть из них касалась информационной политики государства, необходимости активнее развивать каналы и площадки общения между органами власти и различными слоями населения. В атмосфере позитивного разговора звучали подчас неожиданные предложения и пожелания. Например, о том, что чиновникам различного уровня стоит активнее присутствовать в соцсетях, используя широкий спектр возможностей коммуникации с гражданами.   
 
Предоставляет их и молодежная платформа «Движение ВПЕРЕД», о механизме которой рассказал председатель молодежного Парламента при Национальном Собрании Беларуси Егор Макаревич:
– К нам уже поступило множество инициатив, которые мы активно отрабатываем. Некоторые из них глобальные и касаются внесения изменений в Конституцию, другие имеют более локальный характер. Например, они связаны с улучшениями городских инфраструктур, изменением образовательных программ. Все это мы аккумулируем, чтобы в последующем передать в профильные ведомства, законодателям, предложить в повестку будущего Всебелорусского народного собрания. Для того чтобы эти идеи рассмотрели и учли при разработке государственной политики. Такой формат сейчас пользуется большим спросом. А главное, хочу отметить, молодежь готова не просто включаться в диалог, но и стоять за реализацией конкретных инициатив. Это то, что сегодня нужно стране.  

Форум проходил одновременно в нескольких локациях, раскрывавших как современные молодежные направления, таки и самобытные национальные традиции. Движение студенческих отрядов презентовало себя в интерактивном формате, проводя игры на логику, ловкость и смекалку. Тут же проходили мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, боди-арту,  плетению кос.


Гостям праздника дарили сувениры с национальной символикой – в знак поддержки мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. А в фотозоне был подготовлен красочный фон для многочисленных с  селфи и групповых снимков. 
К форуму также присоединились участники республиканского автопробега «За единую Беларусь», а ярким финалом стала концертная программа.






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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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