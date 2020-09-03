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  2. Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей

Об этом заявил сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин на переговорах правительственных делегаций двух стран в Минске:


– Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей.

Михаил Мишустин также подчеркнул важность обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси:

– Убеждены, что в нынешней ситуации необходимо действовать строго в правовом поле, полностью исключить внешнее вмешательство во внутренние политические процессы Беларуси, отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций и иных нелигитимных ограничительных мер.


Глава российского правительства подчеркнул, что в России дорожат добрососедскими союзными отношениями с Беларусью:

– Можно сказать, братскими отношениями. Наши народы объединяет многовековая совместная история, прочные духовные, нравственные и цивилизационные связи. Мы заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество еще на более высокий уровень, наполнить новым содержанием.

Михаил Мишустин отметил активное развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России:

– В прошлом году взаимный товарооборот составил более 35,5 миллиарда долларов. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. За это полугодие товарооборот снизился на 21 процент. Надеюсь, сейчас, когда ситуация под контролем, мы сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году. Ситуация такова, что Беларусь среди внешнеэкономических партнеров России уверенно занимает первое место на пространстве СНГ по торговому балансу.

Фото: БЕЛТА
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