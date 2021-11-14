«Беларусь 1»: польские политики используют в своих целях тысячи беззащитных беженцев

, — напоминает телеканал. —«Беларусь 1» приводит слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «Для Польши сейчас очень выгодно отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Мы видим, что влияние оппозиции после возвращения Дональда Туска в Польшу возрастает, отвлечь внимание от перепалки с Брюсселем по поводу соблюдения прав человека, свободы СМИ, деятельности законодательной власти и так далее.продолжает тему корреспондент канала «Беларусь 1» Андрей Семченко. —Андрей Семченко замечает: действия польских властей получили закономерную оценку от избирателей — рейтинг правящей партии упал до 35 процентов., — продолжает журналист. —