«Беларусь 1»: польские политики используют в своих целях тысячи беззащитных беженцев

Телеканал «Беларусь 1» в воскресенье отмечает, что искусственное накаливание миграционного кризиса на белорусско-польской границе на руку польским политикам, которые, видимо, надеются, что риторика опасности и жесткие действия спасут их все падающий рейтинг.
— Гибридной атакой называет Польша собственноручно созданный миграционный кризис, — напоминает телеканал. — Циничное название для тысяч беженцев, просящих убежище в Европе, — инструмент. Предлог для правящей партии "Право и справедливость" как никогда удачный. Риторика об опасности и жесткие действия, надеются политики, спасет их все падающий рейтинг.
«Беларусь 1» приводит слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «Для Польши сейчас очень выгодно отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Мы видим, что влияние оппозиции после возвращения Дональда Туска в Польшу возрастает, отвлечь внимание от перепалки с Брюсселем по поводу соблюдения прав человека, свободы СМИ, деятельности законодательной власти и так далее.
— Польша может сыграть на кризисе и играет — с молчаливого согласия ЕС, который, к слову, всего несколько недель назад поносил Варшаву, — продолжает тему корреспондент канала «Беларусь 1» Андрей Семченко. — В ответ за несоответствующую европейским нормам судебную реформу даже оштрафовал. Теперь Польша обязана платить Брюсселю по полтора миллиона евро в день. Поэтому отвлечь население от перепалки с ЕС решили самым глупым способом. На этом фоне не удивляет отношение властей к польским женщинам, которым, по сути, запретили распоряжаться своей жизнью. Им еще год назад запретили делать аборты. Буквально в прошлом месяце из-за этого погибла женщина. А если вспомнить масштабы прошлогодних протестных акций, охвативших страну, становится понятно: Дуда с Моравецким здорово промахнулись. И с правами на свободное высказывание мнения, кстати, тоже. Так, ратующие за свободу прессы депутаты из «Права и справедливости» решили (якобы справедливо) прав независимые СМИ лишить. Неевропейским компаниям практически запретили вещать в Польше. Цензура коснулась и собственных журналистов: мол, если хотят снимать кризис на границе, пусть едут в Беларусь. Неудобную правду в Варшаве слышать не любят.
Андрей Семченко замечает: действия польских властей получили закономерную оценку от избирателей — рейтинг правящей партии упал до 35 процентов.
— Испугавшись, «Право и справедливость» идет, кажется, на самые беспринципные меры — использует в своих целях тысячи беззащитных беженцев, женщин, детей, — продолжает журналист. — И это помимо наращивания военного контингента и соответственно обострения ситуации у границ. А пороховой бочке открытого конфликта будет достаточно лишь искры.