Базовая ставка с 1 января вырастет до 207 рублей

С 1 января 2022 года размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций будет равен 207 рублям. Соответствующее постановление Совмина от 21 декабря 2021 года № 738 «Об оплате труда отдельных категорий работников» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Базовая ставка – это основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций, получающих субсидии. Для этой категории и установлен новый размер данного норматива – 207 рублей. Напомним, что сейчас базовая ставка составляет 198 рублей. Планируется, что в 2022 году показатель вырастет до 210 рублей, уточняет БЕЛТА.
Отметим, что постановлением увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, а также педагогическим работникам в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и приравненных к ним. С 1 января следующего года размер выплаты рассчитывается не с 0,5 оклада, а с полного его размера с учетом педагогической (учебной) нагрузки.