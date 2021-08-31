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  2. Базовая обувь на осень: стилист назвала модели, которые не утратят своей актуальности спустя годы

Базовая обувь на осень: стилист назвала модели, которые не утратят своей актуальности спустя годы

Базовая обувь занимает особое место в женском гардеробе. Ее можно не только использовать в многочисленных образах, но и надевать спустя время, поскольку подобные изделия не теряют своей актуальности на протяжении многих лет. Лучшие варианты базовой обуви на осень в своем Instagram-аккаунте назвала стилист Вера Кирей.


Базовые кеды, сапоги с прямым голенищем и ботильоны, по словам стилиста, лучшие варианты, на которые стоит обратить внимание в нынешнем сезоне. Прекрасно дополнят осенние образы лоферы. Уместны варианты данной обуви на массивной подошве.

– Ботинки и челси – взаимозаменяемые модели. Выбор зависит от ваших предпочтений в стиле, –отметила Вера Кирей.

Вместе с тем стилист напомнила, что в нынешнем сезоне в тренде туфли и балетки с перемычками, чешки, казаки, обувь на низком ходу на овчине, ботинки в стиле clagrs или wallabee и резиновые сапоги. Последний тренд направлен на удобство и комфорт.

Фото: pixabay.com
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