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  2. «Байер» одолел дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

«Байер» одолел дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

Накануне четырьмя встречами начался 17-й тур чемпионата Германии по футболу. В ключевой из них леверкузенский «Байер» на своем поле сломил сопротивление дортмундской «Боруссии» – 2:1, после чего вышел на второе место в турнирной таблице.


К отчетному поединку «Байер» подходил с четырехматчевой безвыигрышной серией (одна ничья, три поражения), а «Боруссия», наоборот, козыряла цепочкой из трех встреч без поражений (две победы, одна ничья). Исходя из этого, букмекеры однозначно отдавали предпочтение гостям. Однако виктории добились хозяева поля.

Мусса Диаби вывел «фармацевтов» вперед уже на 14-й минуте. На 67-й Юлиан Брандт восстановил статус-кво. Однако последнее голевое слово в этой игре все-таки осталось за «Байером». Победный мяч за десять минут до окончания основного времени забил Флориан Вирц.




Остальные матчи тура, сыгранные вчера вечером, принесли такие результаты: «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Вердер» – 1:0, «Майнц» – «Вольфсбург» – 0:2, «Герта» – «Хоффенхайм» – 0:3. На сегодня запланированы игры «Шальке» – «Кельн», «Арминия» – «Штутгарт», «Аугсбург» – «Бавария», «Лейпциг» – «Унион» и «Фрайбург» – «Айнтрахт».

Турнирную таблицу возглавляет «Бавария», имеющая на своем счету 36 очков. Ближайшими преследователями действующего чемпиона являются «Байер» (32), «Лейпциг» (32), дортмундская «Боруссия» (29), «Вольфсбург» (29), «Унион» (28), менхенгладбахская «Боруссия» (28) и «Айнтрахт» (26).

В споре бомбардиров уверенно лидирует поляк Роберт Левандовски («Бавария»), отличившийся 21 раз.
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Фото: РЕЙТЕР
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