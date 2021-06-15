Самолет президента США Джо Байдена во вторник приземлился в Женеве. Здесь 16 июня пройдет саммит с участием российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине, Нагорном Карабахе.
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Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным
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