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Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным

Самолет президента США Джо Байдена во вторник приземлился в Женеве. Здесь 16 июня пройдет саммит с участием российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости


Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине, Нагорном Карабахе.


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Фото: РЕЙТЕР
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