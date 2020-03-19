«Бавария» готова предложить Лерою Сане пятилетний контракт

«Бавария» готова на пять лет «подписать» полузащитника сборной Германии и английского «Манчестер Сити» Лероя Сане, утверждает Sport Bild.

29-кратный чемпион Германии уже давно говорит о желании заключить контракт с Сане, однако руководство «МанСити» ранее не давало добро на переговоры, пишут vesti. Но с апреля такая возможность у 24-летнего Сане появится — его контракт истекает в июне 2021 года.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич на прошлой неделе в Мюнхене провел встречу с представителями агентства, представляющего интересы футболиста. Сане есть над чем подумать, у него, по слухам, есть еще минимум два предложения от топ-клубов.

В «МанСити» Сане перешел из «Шальке 04» в 2016 году за 55 млн евро, став самым дорогим немецким футболистом в истории. В сезоне 2017/18 он стал чемпионом Англии и был признан лучшим молодым игроком Английской премьер-лиги.

Сейчас «МанСити» идет на втором месте в чемпионате Англии, уступая «Ливерпулю» 25 очков.