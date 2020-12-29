Борис Батура, возглавлявший верхнюю палату белорусского Парламента четвертого созыва, избран председателем совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва.
Борис Батура родился 28 июля 1947 года в городе Волковыске Гродненской области. Закончил Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, инженер-технолог. Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Беларусь, генерал-майор запаса. Работал министром жилищно-коммунального хозяйства, заместителем Премьер-министра, председателем Могилевского облисполкома, председателем Совета Республики Национального собрания четвертого созыва (в 2008–2010 годах), председателем Минского облисполкома. Удостоен звания «Почетный гражданин города Могилева».
Первое заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики прошло сегодня в Минске. На нем прошло обсуждение актуальных вопросов социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Батура избран председателем совета старейшин при Президиуме СР
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