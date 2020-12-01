Баста в своем Instagram ответил на обвинения в нарушении мер безопасности COVID-19 на его концерте

Хип-хоп исполнитель дважды собрал зал в Ледовом дворце Питера – 27 и 28 ноября. Соцсети заполонили видеозаписи. На них было видно, что у некоторых гостей отсутствовали защитные маски, более того, люди находились слишком близко друг к другу.
Накануне вечером музыкант опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram. Видео он подписал «Официальный комментарий о состоявшихся концертах в Ледовом дворце» и добавил теги #КонцертБасты #БаставПитере.
В начале ролика совладелец популярного лэйбла "Gazgolder" поблагодарил всех пришедших на его концерты.
– Мы готовились к этому концерту долго и ответственно, потому что провести мероприятие такого масштаба в соответствии со всеми правилами безопасности – задача непростая. Но мы с ней справились. Все требования, перечисленные в постановлении губернатора города, были соблюдены, все уведомительные и разрешительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на наших концертах составила 50%. В интернете говорят о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря. На наших концертах не было билетов без мест и не было танцевального партера, все зрители, купившие билеты на танцпол, сидели на трибунах, либо в партнере на специально поставленных креслах, – высказался рэпер в видеообращении.
Он добавил, что всем зрителям, которые пришли без масок, выдавали средства защиты на входе. В фойе дворца было достаточно санитайзеров и антисептиков.
– Новые правила позволяют провести концерт безопасно. Возможно, наша организация стала комом в горле для других коллег, которые не нашли в себе силы подготовиться должным образом и приняли решение отменять концерты и другие мероприятия, – поделился мнением исполнитель.
Баста подчеркнул, что мы живем в пандемии уже 8 месяцев. За это время все адаптировались к новым условиям жизни, правилам и ограничениям. Каждый принимает решение сам – идти на концерт или нет. Со стороны организаторов, заметил Василий Вакуленко, были обеспечены максимальные условия по соблюдению мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.
И в заключение легенда русского рэпа обозначил, что дарить людям праздник в такое непростое время можно и нужно.
Фанаты поддержали своего кумира:
«Достойный ответ! А то никто не видел афиш и не знал о концерте заранее, нельзя было бы – не дали бы провести, кто посчитал нужным – пришел!» – написала в комментариях под видео Елена Обедкова.
«Василий Михайлович! Браво! Уделал вопящих и осуждающих! Ждем концертов в Сочи, Ростове или Краснодаре! Ваши концерты – лучшее лекарство от всех пандемий», – поддержала исполнителя девушка с ником «Кета».
«Текст составлен грамотно. Линия защиты выбрана верно! Василий молодец. Наводит движения и не киснет», – такой комментарий написал Дима.
Хотя в числе подписчиков оказались и несогласные:
«Через несколько дней послушаем о количестве заболевших в Питере, тогда примем твое высказывание!» – поделилась Лариса.
Фото: rg.ru