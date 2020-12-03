Спустя два года спортивный гигант вновь объединился с японским брендом. На этот раз –для создания баскетбольной капсулы c Национальной баскетбольной ассоциацией. Рассказываем и показываем, как выглядит совместный релиз Ambush и Nike.
В основу коллекции вошли знаменитые кроссовки Nike Air Jordan и спортивная одежда с символикой команд NBA «Brooklyn Nets» и «Los Angeles Lakers».
В линейке прослеживаются четыре цвета, характерные для формы баскетбольных команд: черный, белый, фиолетовый и золотистый.
К слову, в лукбуке снялась сама дизайнер Юн Ан. Основательница японского бренда – кстати, по совместительству креативный директор ювелирных изделий Dior Homme – отметила, что на создание коллекции ее вдохновили образы стритстайла 90-х. Это можно проследить по свободному крою некоторых моделей, благодаря которым создается впечатление, что это одежда с мужского плеча.
Капсула Nike х Ambush поступит в продажу 11 декабря на официальном сайте бренда. Стоимость предметов одежды пока неизвестна.
Фото: ambushdesign.com
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Баскетбольный шик: Nike и Ambush выпустили коллаборацию для NBA
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