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  2. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» пробились в финал квалификационного раунда Лиги чемпионов

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» пробились в финал квалификационного раунда Лиги чемпионов

В полуфинале чемпионы Беларуси обыграли нидерландский клуб «Лейден» с разницей в два очка, пишет БЕЛТА.

Снимок носит иллюстративный характер

Матч завершился со счетом 69:67 (15:19, 19:12, 12:15, 23:21). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Апшоу, набравший 17 очков.

В решающем матче за выход в групповой этап чемпионской Лиги подопечные Ростислава Вергуна 17 сентября встретятся с победителем второго полуфинального матча между датским клубом «Баккен Беарз» из Орхуса и хозяином турнира «Тревизо». 

Фото: pixabay.com
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