В последнее время поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме заявил помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по городу Минску Александр Барсуков:
– Имеются в виду и дворовые территории. Люди уже устали. Приходят какие-то вандалы, по-другому я никак это не назову, и начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Как можно отдыхать в этот период времени? А когда граждане начинают выходить и выяснять с ними отношения, возникают скандалы, драки. Вот такая ситуация произошла, кстати, и на Червякова. Таких ситуаций много. Это не единственный случай. Практически каждый день десятки таких случаев происходит в Минске. Кто-то пытается нанести какие-то надписи, в том числе нецензурную брань, на дверях, на заборе, во дворовых территориях. На песочницах какие-то ленточки оставляют. Люди выходят, возмущаются, убирают – тут же начинаются какие-то выяснения отношений, потасовки. Учитывая обстановку, Главой государства поставлена задача: в течение недели навести в городе образцовый порядок. Хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли, а рядом будут находится сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность.
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Барсуков: В последнее время поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ