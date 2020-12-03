Сценарий картины написан по книге «Пятый риск» Майкла Льюиса, сообщает Tatler.
Сериал будет рассказывать о «хаосе» в Белом доме во время переходного периода после избрания Трампа в 2016 году. Шоу будет называться «The G Word». Режиссеры отнесли его к двум жанрам: комедия и документальный проект. Съемки картины начнутся уже в 2021 году. Главным постановщиком станет комик Адам Коновер. Мишель и Барак выступят в качестве продюсеров.
Напомним, что Обама с женой еще в 2018 году основали собственную продюсерскую компанию. Помимо этого, они подписали контракт с Netflix, чтобы заняться производством сериалов и документальных фильмов. Тогда многие западные СМИ написали о том, что чета не будет использовать платформу для критики нынешнего президента США.
Фото: Tatler
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Барак Обама снимет сатирический сериал об администрации Дональда Трампа
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