Банкомат, оборудованный шиммером, обнаружили в Минске

Новый механизм пришел на смену скиммерам, рассказали в МВД Беларуси.

Банкомат, оборудованный шиммером, обнаружили сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

Новое устройство, которое пришло на замену скиммерам, считывает данные с чипа и магнитной полосы банковской карты.

- Устройство выглядит как тонкая «прокладка», которая располагается между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале. «Прокладка» записывает данные с чипа или магнитной полосы, когда их считывает терминал, - отметила начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова.

В МВД отметили, что полученные данные нужны для клонирования магнитной полосы карты. Кстати, банкомат, который выявили оперативники, был оборудован скрытой видеокамерой, которая записывала пин-код, вводимый пользователем. МВД проводит проверку.