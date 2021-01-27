Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий 946 млн рублей

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БЕЛТА

Для финансирования закупки техники и оборудования в лизинг только в первом полугодии выделят 500 млн рублей.Почти 63,4 млн рублей кредитов направят в рамках господдержки для реализации госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021–2025 годы. Их получат филиал "Доманово" УП "Брестоблгаз", агрокомбинат "Дзержинский", птицефабрика "Дружба", крестьянское (фермерское) хозяйство "ДАК".Еще 92,5 млн рублей по этой же госпрограмме выделят в качестве кредитов на инвестпроекты. Финансирование предназначается КСУП "АгроСолы", ОАО "Великосельское Агро", РУП "Гомельэнерго", ОАО "Городилово", КСУП "Гудогай", СПК "Жуховичи", Минскому молочному заводу № 1, УП "Савушкин-Луч", ОАО "Савушкина пуща", ОАО "Спорово", крестьянскому хозяйству Михаила Шруба.Более 290,45 млн рублей выделят на проекты по решению Главы государства. В частности, Министерство транспорта и коммуникаций получит по распоряжению о ремонте автодорог 132,3 млн рублей, Национальному аэропорту Минск выделят 4,63 млн рублей, Минскому научно-практическому центру хирургии, трансплантологии и гематологии – 10 млн рублей, ОАО "Белмедстекло" – 12,76 млн рублей. 12 млн рублей пойдет на реконструкцию путепровода и ул. Гагарина в Витебске.