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Backstreet Boys перепели свой хит спустя 20 лет

Музыканты решили поддержать поклонников, вынужденных оставаться дома на самоизоляции.

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Солисты Backstreet Boys исполнили легендарный хит I Want It That Way в режиме лайв.

Пять солистов связались друг с другом из собственных особняков, в итоге «домашний» клип уже собрал сотни тысяч просмотров в сети.

— Спасибо за возможность поучаствовать в этом мероприятии. Оставайтесь дома и будьте в безопасности. Для нас большая честь стать частью этого прекрасного проекта, — отметил один из солистов Backstreet Boys Ник Картер.

Благотворительный проект с участием звезд мирового уровня запустили в США для сбора денег на борьбу с коронавирусом.

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