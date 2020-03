Backstreet Boys перепели свой хит спустя 20 лет

Музыканты решили поддержать поклонников, вынужденных оставаться дома на самоизоляции.

Солисты Backstreet Boys исполнили легендарный хит I Want It That Way в режиме лайв.

Пять солистов связались друг с другом из собственных особняков, в итоге «домашний» клип уже собрал сотни тысяч просмотров в сети.

— Спасибо за возможность поучаствовать в этом мероприятии. Оставайтесь дома и будьте в безопасности. Для нас большая честь стать частью этого прекрасного проекта, — отметил один из солистов Backstreet Boys Ник Картер.

Благотворительный проект с участием звезд мирового уровня запустили в США для сбора денег на борьбу с коронавирусом.