В филиале "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка" – управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" приняли решение модернизировать линию по производству сыров, сообщает БЕЛТА.
Филиал в Славгороде специализируется на выпуске твердых и полутвердых сычужных сыров. На данный момент осуществляется выпуск 31 наименования различной жирности и сроков созревания. Предприятие производит 10 т сыра в день.
"Главная цель модернизации – расширение ассортимента выпускаемой продукции. А оснащение автоматической дозирующе-формовочной машины колонного типа сменным формующим блоком позволит выпускать сыры прямоугольной формы", – поделился руководитель филиала Владимир Белюсь.
"Сейчас мы выпускаем сыр круглыми головами весом около 8 кг. После модернизации в производстве появится продукт в форме бруска с меньшим весом. Обновления затронут и внешний вид товара, они сделают ассортимент шире, чтобы радовать покупателей и не терять спрос", – отметила начальник производства Оксана Ануфриева.
Для улучшения качества сыворотки заменят отдельные единицы оборудования. В рамках проекта планируют обновить станцию второго подъема и станцию обезжелезивания воды. Будет оборудована и новая камера для созревания сыра, что даст возможность изготавливать сыры с длительным сроком созревания. На производстве сообщили, что к работам приступят в ближайшее время.
Филиалы ОАО "Бабушкина крынка" –управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" есть почти во всех районах Могилевщины. В них выпускают более 250 наименований молочной продукции. На предприятии трудятся около 3,5 тыс. человек.
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"Бабушкина крынка" в Славгороде планирует модернизировать производство сыров
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК