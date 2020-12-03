"Бабушкина крынка" в Славгороде планирует модернизировать производство сыров

Филиал в Славгороде специализируется на выпуске твердых и полутвердых сычужных сыров. На данный момент осуществляется выпуск 31 наименования различной жирности и сроков созревания. Предприятие производит 10 т сыра в день.– поделился руководитель филиала Владимир Белюсь.– отметила начальник производства Оксана Ануфриева.Для улучшения качества сыворотки заменят отдельные единицы оборудования. В рамках проекта планируют обновить станцию второго подъема и станцию обезжелезивания воды. Будет оборудована и новая камера для созревания сыра, что даст возможность изготавливать сыры с длительным сроком созревания. На производстве сообщили, что к работам приступят в ближайшее время.Филиалы ОАО "Бабушкина крынка" –управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" есть почти во всех районах Могилевщины. В них выпускают более 250 наименований молочной продукции. На предприятии трудятся около 3,5 тыс. человек.