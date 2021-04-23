Бабарико было запрещено участвовать в процедурах принятия решений о кредитовании «Приватлизинга» и «Активлизинга» – свидетель

Семь человек, в том числе В. Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом. Примечательно, что шестеро из восьми фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнили свои обязательства. То есть рассказали о соучастниках, их роли в совершении преступлений, помогли изобличить злоумышленников, сообщили о фактах, о которых следствию не было известно, а также приняли меры к возврату преступного дохода.Сегодня судебное заседание по делу продолжилось допросами свидетелей. Вот что рассказала, к примеру, исполнительный директор Белгазпромбанка Татьяна Авраменко. Согласно нормативным документам банка, лица, имеющие хоть малейшую заинтересованность в деятельности сторонних компаний, не имели права участвовать в голосовании по вопросам выдачи этим компаниям кредитов. Проще говоря, Бабарико и другим обвиняемым вообще было запрещено участвовать в процедурах принятия решений о кредитовании «Приватлизинга» и «Активлизинга».Свидетель заявила, что решения, принятые в нарушение установленных процедур, не соответствуют интересам банка.