В суде по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжают допрос свидетелей. Напомню, в уголовном деле бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка восемь фигурантов. Все, кроме Виктора Бабарико, вину признали. Ему, бывшему председателю правления банка, предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы, а также бывшие заместители обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» инкриминирована дача взятки в крупном размере.
Семь человек, в том числе В. Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом. Примечательно, что шестеро из восьми фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнили свои обязательства. То есть рассказали о соучастниках, их роли в совершении преступлений, помогли изобличить злоумышленников, сообщили о фактах, о которых следствию не было известно, а также приняли меры к возврату преступного дохода.
Сегодня судебное заседание по делу продолжилось допросами свидетелей. Вот что рассказала, к примеру, исполнительный директор Белгазпромбанка Татьяна Авраменко. Согласно нормативным документам банка, лица, имеющие хоть малейшую заинтересованность в деятельности сторонних компаний, не имели права участвовать в голосовании по вопросам выдачи этим компаниям кредитов. Проще говоря, Бабарико и другим обвиняемым вообще было запрещено участвовать в процедурах принятия решений о кредитовании «Приватлизинга» и «Активлизинга».
Свидетель заявила, что решения, принятые в нарушение установленных процедур, не соответствуют интересам банка.
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Бабарико было запрещено участвовать в процедурах принятия решений о кредитовании «Приватлизинга» и «Активлизинга» – свидетель
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