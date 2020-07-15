Азербайджан и Армения заявляют об уничтожении военных объектов друг друга на границе

В Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении очередного военного объекта армии Армении на Товузском направлении границы.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В свою очередь в Минобороны Армении ранее сообщили об уничтожении опорных пунктов азербайджанских военных на границе между странами. «Подразделения Вооруженных сил Армении уничтожают азербайджанские опорные пункты, которые обстреливали приграничные населенные пункты Тавушской области», – заявили в военном ведомстве.

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Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались 12 июля. Они происходят в зоне, где граничат Товузский и Тавушский районы.

По данным военных ведомств двух стран, в столкновениях погибли 11 азербайджанских и двое армянских военных. В Минобороны Азербайджана заявили, что власти Армении занижают свои потери.

Армянская сторона заявила ранее, что Азербайджан использовал для удара по противнику реактивную систему залпового огня "Град", но в Баку эту информацию опровергают.

Между Азербайджаном и Арменией до сих пор остается неурегулированным конфликт из-за Нагорного Карабаха, начавшийся в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах между странами произошел вооруженный конфликт, Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.