МИД Армении подтвердил договоренность о перемирии между двумя государствами, пишет издание Sputnik Армения.
Архивное фото. Снимок носит иллюстративный характер
Во внешнеполитическом ведомстве Армении уточнили, что перемирие начинает действовать с 10 утра среды по местному времени (с 9 утра по Минску). Там также добавили, что сейчас на границе ситуация относительно стабильная.
Напомним, что сегодня утром стороны обвинили друг друга в агрессии. В Азербайджане заявили о двух раненых, а Армении – о трех погибших и двух пострадавших.
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Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
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