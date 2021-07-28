Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

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Во внешнеполитическом ведомстве Армении уточнили, что перемирие начинает действовать с 10 утра среды по местному времени (с 9 утра по Минску). Там также добавили, что сейчас на границе ситуация относительно стабильная.Напомним, что сегодня утром стороны обвинили друг друга в агрессии. В Азербайджане заявили о двух раненых, а Армении – о трех погибших и двух пострадавших.