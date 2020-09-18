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Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Виктория Азаренко (WTA: 14) – в четвертьфинале турнира из категории Premier 5 с призовым фондом $ 2 098 290 в Риме. Сегодня вторая ракетка Беларуси проводила матч третьего круга против Дарьи Касаткиной (WTA: 74). И россиянка из-за травмы отказалась от продолжения борьбы, когда шел тай-брейк первой партии.


Белорусская теннисистка, значительно опережающая Касаткину в рейтинге и к тому же демонстрирующая в последнее время просто великолепный теннис, считалась явным фаворитом в этой игре. Однако первый сет складывался очень тяжело. У обеих теннисисток были явные проблемы на подаче, вследствие чего по ходу сета оппонентки сделали по четыре брейка. На тай-брейке Азаренко повела 2:0. Но на этом матч завершился, так как россиянка не смогла его продолжать из-за травмы. К тому моменту поединок длился 1 час 16 минут.

Ранее Виктория Азаренко, напомним, последовательно выбила с турнира американок Винус Уильямс (WTA: 70) – 7:6 (9:7), 6:2 и Софию Кенин (WTA: 5) – 6:0, 6:0. 

В четвертьфинале соперницей второй ракетки Беларуси будет 17-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Ранее белоруска и испанка встречались трижды – и превосходство на стороне Азаренко, которая два очных матча выиграла и один проиграла. Навязать борьбу и создать проблемы Мугуруса, чувствующая себя на грунтовом покрытии как рыба в воде, конечно, способна. Однако шансы белоруски на выход в полуфинал так или иначе расцениваются как более предпочтительные. Начиная с 22 августа Азаренко провела 15 матчей – и 14 из них выиграла. Единственное поражение на этом отрезке наша теннисистка потерпела в финале Открытого чемпионата США от японки Наоми Осаки.

Параллельно с женским в Риме проходит и представительный мужской турнир из категории ATP Masters 1000 с призовым фондом € 3 465 045. Оба белоруса, принимавшие участие в соревнованиях, к сожалению, «зачехлили ракетки» в квалификации. Илья Ивашко обыграл итальянца Маттео Гиганте – 6:3, 4:6, 7:6 (7:1), но затем уступил португальцу Жоао Соузе – 4:6, 6:7 (3:7). А Егор Герасимов уже в первом раунде отбора потерпел поражение от Марко Чеккинато из Италии – 2:6, 7:5, 3:6.
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Фото: РЕЙТЕР
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