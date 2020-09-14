Азаренко поднялась в рейтинге WTA на 13 строчек

На Открытом чемпионате США Азаренко, напомним, последовательно победила австрийку Барбару Хаас – 6:1, 6:2, еще одну белоруску Арину Соболенко – 6:1, 6:3, Игу Швентек из Польши – 6:4, 6:2, Каролину Мухову из Чехии – 5:7, 6:1, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс – 6:1, 6:0 и американку Серену Уильямс – 1:6, 6:3, 6:3, но в финале, увы, не удержала преимущество в игре против японки Наоми Осаки – 6:1, 3:6, 3:6.Теннисистка из Японии благодаря своему выступлению на US Open, кстати, также значительно поднялась в мировом рейтинге, разменяв девятую строчку на третью. Теперь она уступает в табели о рангах лишь австралийке Эшли Барти и румынке Симоне Халеп, которые сохранили первое и второе места соответственно.По-прежнему остающаяся первой ракеткой нашей страны Арина Соболенко отступила на одну позицию и в новой версии рейтинга идет 12-й. А остальные белоруски, которые также принимали участие в американском мейджоре, как и Виктория Азаренко, улучшили свои позиции. Александра Саснович – на 11 строчек (95-е место), Ольга Говорцова – на четыре (126), а Вера Лапко – на 62 (289).Мужской рейтинг по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович. А лучшими из белорусских теннисистов являются Егор Герасимов и Илья Ивашко. Первый отступил в мировом рейтинге на восемь строчек (80), а второй поднялся на два места (137).