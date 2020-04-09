АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей

Российский АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей. Главные конвейеры автопроизводителя будут запущены в понедельник, 13 апреля, сообщили в профсоюзе предприятия.





Производство на АвтоВАЗе в связи с пандемией коронавируса было приостановлено 30 марта. В России, напомним, нерабочий период продлен до конца апреля.

С этого понедельника (с 6 апреля) к работе вернулись некоторые подразделения АвтоВАЗа, связанные с разработкой новых проектов, отчетностью, охраной труда и безопасностью.

На разных линиях работа будет начинаться в разное время, проинформировали в профсоюзе. По новым графикам будет организована доставка работников на работу и с работы, работа столовых и детских садов, что связано с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора.

На предприятии отметили, что за период нерабочих дней была проделана большая работа: проведена дополнительная уборка и дезинфекция всех помещений завода, оборудования и инструментов, а также салонов транспорта, установлены защитные экраны на рабочих местах (где это необходимо) и в зонах отдыха.

Заводом приобретены 500 бесконтактных термометров (каждому работнику температуру будут измерять два раза в день), всем работникам будут выданы многоразовые маски.





Между тем, согласно сведениям Ассоциации европейского бизнеса, в марте продажи новых автомобилей Lada в России снизились на 3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — 32,8 тысячи проданных автомобилей.

Также на 3% упали продажи по итогам первого квартала, реализовано 79,6 тысячи авто.

Тем не менее продукция АвтоВАЗа продолжает оставаться в лидерах по продажам. Lada Granta остается абсолютным лидером как по итогам первого квартала, так и в марте — 29 660 и 11 631 проданная машина соответственно.

Второе место также за АвтоВАЗом: Lada Vesta разошлась в марте тиражом 11 172 экземпляра, а по итогам первого квартала — 26 785.

Фото: profkomavtovaz





