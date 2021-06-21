Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что автомобилестроительная компания планирует выпустить новую линейку премиальных машин Lada. Цены на транспортные средства будут достигать миллиона российских рублей (более 13 тысяч долларов) и выше. Об этом сообщает Motor.ru.
Сперва компания запустит производство машин Lada начальной стоимостью в миллион российских рублей. Затем АвтоВАЗ подготовит транспортные средства, купить которые автолюбители смогут минимум за 1 200 000 российских рублей. Николя Мора отметил, что благодаря этому автопроизводитель сможет, как планируется, выйти в более высокий ценовой сегмент, а также составить конкуренцию корейским Hyundai и Kia.
Основой премиальных Lada станет модульная платформа CMF-B альянса Renault-Nissan. Отмечается, что компания планирует достичь 75-процентной локализации комплектующих. Одной из особенностей новинки станет автоматическая трансмиссия. Ее установят не только в премиальные Lada, но также в модели Dacia и Renault.
Ожидается, что первые новые транспортные средства будут готовы только в 2023 году. А вот полностью обновить весь модельный ряд специалисты планируют в 2026 году.
Фото: utowp.ru
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«АвтоВАЗ» планирует выпустить линейку премиальных Lada
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