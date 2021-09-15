Автопробег «Символ единства» сегодня прибыл на Курган Славы

Посвященный Дню народного единства автопробег завершает свой путь по стране

Тысячи километров и 118 населенных пунктов оставил позади республиканский автомарафон. Узнать на дороге участников памятной акции легко – над крышами автомобилей гордо развивается государственный флаг и красно-зеленые ленточки. Символично, что автомарафон завершается у подножия знаменитого мемориала – Кургана Славы. Участники автопробега уверены – фальсификация истории, попытки очернить подвиг народа в Беларуси встречают негативную реакцию: ведь нет у нас семей, которые бы не затронула война.





– Гостеприимная Минщина приветствует вас! – обратилась к гостям председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. – Этот автопробег принес сплоченность и единство в 118 районов и помог объединить нашу страну. Символично, что начало автопробега состоялось у стен Брестской крепости, а сегодня он завершается у подножья Кургана Славы. Это сакральные места для каждого белоруса. Память о Великой Отечественной войны навсегда останется в нашем сердце. Ведь страшные события тех лет стоили жизни каждого третьего белоруса. История, память, традиции, наши корни – это фундамент нашей сплоченности, суверенной и независимой Беларуси.





Мешочек с зерном, символизирующим трудолюбие белорусского народа, участникам автопробега передала председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева:

– Мы, смолевчане, с гордостью принимаем у себя финальную эстафету автопробега. Сегодня здесь, у этой рукотворной святыни современной истории собралась молодежь, ветераны, представители различных профессий, жители больших городов и маленьких сел. Но всех нас объединяет любовь к родине и уважение к ее истории, а также стремление сохранить нашу страну сильной и единой. Это та основа, которая помогает нам гордиться прошлым и уверенно смотреть в будущее.





Приветствовали участников республиканского патриотического автомарафона общественные организации, а также ученики Озерицкослободской средней школы. Ученица 9-го класса Александра Василенок отметила, что сегодня очень важно сберечь общую память и не допустить ее искажения:

– Наши родные добивались Победы самой дорогой ценой – своими жизнями. Нельзя позволить, чтобы подвиг очерняли. В это знаковое для белорусов место, к Кургану Славы, приходят семьями, туристическими и школьными группами, чтобы осознать цену Победы и мирного неба. Уверена, что память, уважение к подвигу предков только укрепят всех белорусов.





С начала сентября гостей автопробега принимали Бобруйск, Глубокое, Докшицы, Петриков, Житковичи, Лельчицы и множество других городов в 118 районах страны. По пути следования команда республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» посещала мемориальные комплексы, возлагала венки и цветы к обелискам и памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, участвовала в митингах, спортивных праздниках, концертах, встречалась со школьниками и ветеранами.

Путь автокаравана начался от стен Брестской крепости 3 сентября. Смолевитчина стала последним районом в масштабном республиканском автопробеге.





– На протяжении 6,5 тысячи километров во всех областях, районных центрах нас встречали десятки тысяч белорусов. Наш автомарафон начался две недели назад, и не верится, что он уже завершается. На своем пути мы всегда посещали памятники, обелиски, мемориальные комплексы, видели, какое к ним бережное отношение у взрослых и подростков. У нас нет заброшенных солдатских могил, памятников, мемориалов. Все они ухожены и обустроены. Ведь это и труд на благо общего дела, и сохранение исторической памяти о героях войны. Мы никогда не забудем, как нас хлебосольно, гостеприимно, креативно встречали в городах и деревнях. Как нам дари цветы с подворий, передавали в дорогу угощения. Это дорогого стоит. В каждом уголке страны – добрые и искренние люди, -- поделился впечатлениями Сергей Рачковский, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси».





По мнению участников автомарафона, мир, согласие, уважение памяти предков – то, что сегодня может сплотить людей. Это особенно важно в Год народного единства. Принимающей стороне участники акции подарили кристалл с символической надписью: «Нас всех объединяет родная земля». А из зерна нового урожая, которое передавали участникам автопробега в каждом районе, в День народного единства испекут большой каравай. 17 сентября участники автомарафона финишируют в городе-герое Минске.













































































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