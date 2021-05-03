Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с завтрашнего дня, 4 мая, сообщается на официальном сайте «Белнефтехима».
«Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18 процентов, предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая 2021 года изменяется», – говорится в сообщении.
Цена литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,83 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,93 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,15 рубля, дизельного топлива – 1,93 рубля.
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Автомобильное топливо подорожает с 4 мая
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