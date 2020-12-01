Машина выехала на пешеходную зону в немецком городе Трир. В результате инцидента погибли как минимум двое пешеходов, попавших под колеса авто, сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции.
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Известно, что машина сбила нескольких человек. Водителя, находившегося за рулем этого автомобиля, задержали. Его мотивы пока неизвестны.
В полиции призывают граждан избегать места инцидента.
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Автомобиль выехал на пешеходную зону в немецком Трире: есть погибшие
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Фото: РЕЙТЕР