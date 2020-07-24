Автомобиль сбил ребенка на самокате в Минске

Авария произошла на столичной улице Ольшевского, рассказали в ГАИ Минска.

Автомобиль Peugeot накануне сбил ребенка на самокате на столичной улице Ольшевского.

– Водитель автомобиля при повороте налево с ул. Ольшевского на ул. Кальварийскую совершил наезд на ребенка 2010 года рождения, пересекавшего на электросамокате проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу, – рассказали в ГАИ Минска.

В итоге мальчика увезли в больницу, проводится проверка.

В ГАИ также напомнили, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает.