Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион за 56 тысяч долларов

По словам представителя компании Льюиса Рабетта, "конечно, это скромный 1,6-литровый Ford Escort, но тот, кто был его первым владельцем, выводит автомобиль на совершенно другой уровень".– полагает он.Авто привлекает и тем, что его принцессе подарил принц Чарльз в 1981 году – перед свадьбой.Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro с пробегом в 30 тыс. км был продан на аукционе в 1990-х годах за £ 6 тыс. ($ 8,5 тыс.), а сейчас выставлен в Транспортном музее Ковентри.