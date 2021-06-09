Автомобиль принцессы Дианы, на котором она передвигалась и которым сама управляла почти 40 лет назад, выставили на аукцион Reeman Dansie в графстве Эссекс. Ford Escort с пробегом в 83 тыс. миль (133,5 тыс. км) предварительно оценен в £ 40 тыс. ($ 56,6 тыс.), сообщает газета The Times.
По словам представителя компании Льюиса Рабетта, "конечно, это скромный 1,6-литровый Ford Escort, но тот, кто был его первым владельцем, выводит автомобиль на совершенно другой уровень".
"Многие люди коллекционируют памятные вещи народной принцессы Дианы, некоторых из их интересуют классические автомобили, и этот Ford Escort – идеальный предмет для разговора в любом гараже", – полагает он.
Авто привлекает и тем, что его принцессе подарил принц Чарльз в 1981 году – перед свадьбой.
Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro с пробегом в 30 тыс. км был продан на аукционе в 1990-х годах за £ 6 тыс. ($ 8,5 тыс.), а сейчас выставлен в Транспортном музее Ковентри.
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Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион за 56 тысяч долларов
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