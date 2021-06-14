Автогонки в «Стайках» сняли с дрона. Посмотрите мощное аэровидео

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В спорткомплексе «Стайки» прошел 7-й этап чемпионата Беларуси по трековым автогонкам. В заездах участвовали автомобили класса «Легенды СССР» и «Лайт». Кроме опытных пилотов в соревнованиях участвовали и юные гонщики. Заезды определили сильнейших спортсменов. Этапы соревнований по автогонкам проходят круглый год. В завершение гоночного дня победителей соревнований наградили медалями.