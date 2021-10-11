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  2. Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая

Автобус с рабочими упал в реку на севере Китая

Сегодня в в провинции Хэбэй на севере КНР случилось ДТП, передает Центральное телевидение Китая.


Автобус с рабочими сталелитейной компании Jingye Group сошел с трассы. В результате аварии пропавшими без вести числятся тринадцать человек.

Как сообщает телеканал, инцидент случился около города Шицзячжуан примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск). В момент аварии в салоне находился 51 человек, 38 из них удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.

На месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели.

Фото: архив БЕЛТА
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