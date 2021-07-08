Лето в самом разгаре и тем временем итальянский бренд Prada решил порадовать нас своей новой коллекцией солнцезащитной оптики.
Весенне-летняя коллекция вошла в спортивную линейку Prada под названием Linea Rossa.
В ней представлены модели-маски, «панто» (это название очки получили за способность обеспечивать полный обзор – Прим. ред.) и более классическая модель – «авиаторы». Большинство аксессуаров изготовлены из сверхлегкого нейлонового волокна.
В линейке большой выбор цвета линз – от черного и серого до голубого и красного. Есть также варианты с зеркальным покрытием.
Преимущественное отличие новых очков от предыдущих – прорезиненные детали и красный логотип бренда.
Дизайнеры отмечают, что новая коллекция является полным воплощением современной элегантности.
Фото: prada.com
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Авиаторы и панто: Prada представил новую коллекцию солнцезащитных очков
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