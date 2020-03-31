Авиарейсом Air China по пятницам можно прилететь из Пекина в Минск

, — отметили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае. —, — обратили внимание в генеральном консульстве.В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в Китай и из Китая генконсульство рекомендует перед вылетом из КНР в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии авиарейса., — подчеркнули в белорусском загранучреждении.