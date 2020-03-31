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  2. Авиарейсом Air China по пятницам можно прилететь из Пекина в Минск

Авиарейсом Air China по пятницам можно прилететь из Пекина в Минск

Авиакомпания Air China по пятницам выполняет рейс по маршруту Пекин — Минск, пишет БЕЛТА.


"По состоянию на 31 марта белорусские граждане имеют возможность вылета с территории КНР в Беларусь рейсами авиакомпаний Air China и "Аэрофлот", — отметили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае. — Решение об ограничении авиасообщения между КНР и Россией может быть принято в ближайшее время. В этой связи настоятельно рекомендуем белорусским гражданам, планирующим в ближайшее время возвращение на родину, оперативно воспользоваться данной возможностью".

"Авиакомпания Air China по пятницам выполняет рейс CA721 Пекин — Минск. Авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет рейс SU209 Шанхай — Москва каждый понедельник до 27 апреля. При посадке в Шанхае необходимо в обязательном порядке иметь билет Москва (Шереметьево) — Минск", — обратили внимание в генеральном консульстве.

В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в Китай и из Китая генконсульство рекомендует перед вылетом из КНР в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии авиарейса.

"В связи со снижением уровня эпидемиологической угрозы в регионах консульского округа местными властями поэтапно отменяются введенные карантинные ограничения: возобновляются транспортное сообщение, работа предприятий. В случае перемены места временного или постоянного проживания в КНР решением местных властей вы можете быть помещены на 14-дневный карантин. В этой связи рекомендуем воздержаться от поездок внутри страны, за исключением следования к аэропорту для вылета за пределы КНР", — подчеркнули в белорусском загранучреждении.
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Фото: РЕЙТЕР
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