Авдонин: вопрос о внесении изменений в Конституцию волнует всех

Таким мнением аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Вопрос внесения поправок в основной закон страны в эфире программы сегодня обсуждали, так как появился весомый инфоповод. ЦИК Беларуси сообщила, что проведение референдума по изменению Конституции планируется на январь-февраль 2022-го. Проект обновленной версии Конституции РБ будет готов уже в текущем году.
Ведущая «Будней» Алена Родовская напомнила слушателям и зрителям (ток-шоу можно смотреть в прямом эфире на YouTube-канале «СБ ТВ»): недавно в Минске состоялись дебаты «Диалоги о важном», в рамках которых представители сторонников действующей власти и оппозиции обсуждали экономические и политические вопросы. В мероприятии участвовал и Алексей Авдонин. Поэтому в эфире «Будней» его спросили, в каком формате на площадке обсуждались изменения основного закона страны.
– Вопрос о внесении поправок в Конституцию волнует, конечно, всех. Однако его пытаются по-разному трактовать (в контексте: в том числе с негативной стороны. – Прим. ред.), – уточнил аналитик БИСИ.
По словам Алексея Авдонина, участникам дискуссии рассказывали, что «процесс объединяет многие слои населения, разные группы, которые выносили предложения по [изменению] Конституции. А сейчас комиссия, которая занимается разработкой проекта основного закона страны, обобщает те наработки, которые шли с самых низов, с диалоговых площадок».
Сам факт того, что подобные мероприятия проводятся, не может не радовать. Ведь так представители разных политических и общественных групп могут найти компромиссы в отношении проблемных вопросов или хотя бы услышать друг друга. Алексей Авдонин сказал: «Раз такой формат привлек внимание, будем надеяться, что он продолжит развиваться и будет ориентирован на то, чтобы найти точки соприкосновения [между участниками]».
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Авдонин: вопрос о внесении изменений в Конституцию волнует всех
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