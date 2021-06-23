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  2. Авдонин: страны, которые испытывают давление коллективного Запада, сейчас активно изучают белорусский опыт

Авдонин: страны, которые испытывают давление коллективного Запада, сейчас активно изучают белорусский опыт

Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», где он сегодня был гостем вместе с заведующим отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николаем Щёкиным.

Алексей Авдонин. Архивное фото

Ведущий программы Вадим Шепет вспомнил, что в эфире эксперты уже не раз обсуждали факт наличия книг о том, как провести «цветную революцию», с подробным описанием методологии данного процесса. «Не пишет ли сейчас Беларусь книгу-памятку о том, как противостоять цветным революциям?» – спросил журналист.

– Вы абсолютно правы, – ответил Алексей Авдонин. – Наши оппоненты действуют не локально, сосредотачиваясь на одном регионе, они могут подготавливать и проводить «цветные революции» в разных местах. Сейчас те страны, которые испытывают давление коллективного Запада, активно изучают белорусский опыт. Они общаются с экспертами и понимают, что, в принципе, любая борьба – это всегда попытка одной страны достигнуть своих целей. Но они есть и у другой стороны. В этом случае (в борьбе с давлением извне. – Прим. ред.) никогда нельзя опускать руки и падать духом.

Аналитик БИСИ также затронул тему того, почему давление на нашу страну не прекращается. По его словам, дело в идеологии.

– Наша идеология – социально ориентированное государство – разрушает западную, выступает в качестве красной тряпки для стран коллективного Запада. Для них вообще недопустимо наличие альтернативных идеологий. В первую очередь социализма [и ему подобных].

Алексей Авдонин добавил:

– На Западе уже нет государств, а есть корпорации. Слияние их интересов приводит к доминированию последних. Поэтому мы сейчас имеем столкновение не с какими-то государствами или политиками, а с крупной капиталистической элитой, которая заинтересована только в одном – разрушить социально ориентированные государства и полностью исключить те завоевания, которые были достигнуты рабочим классом в XIX–XX веках.

В качестве примера последних спикер привел 8-часовой рабочий день, различные социальные выплаты и бесплатное образование. Он продолжил:

– Почему [корпорации] так спешат [выполнить свой план]? Это процесс самовыживания для них: не запустят конфликтные процессы в нашем регионе, и им будет тяжело, у них будет огромнейший кризис. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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