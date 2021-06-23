Авдонин: страны, которые испытывают давление коллективного Запада, сейчас активно изучают белорусский опыт

Алексей Авдонин. Архивное фото

Ведущий программы Вадим Шепет вспомнил, что в эфире эксперты уже не раз обсуждали факт наличия книг о том, как провести «цветную революцию», с подробным описанием методологии данного процесса. «Не пишет ли сейчас Беларусь книгу-памятку о том, как противостоять цветным революциям?» – спросил журналист.ответил Алексей Авдонин. –Аналитик БИСИ также затронул тему того, почему давление на нашу страну не прекращается. По его словам, дело в идеологии.Алексей Авдонин добавил:В качестве примера последних спикер привел 8-часовой рабочий день, различные социальные выплаты и бесплатное образование. Он продолжил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.