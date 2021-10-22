Авдонин: страны Балтии и Польша оказались заложниками политики, которую проводил коллективный Запад на протяжении последних 30 лет

– сказал аналитик БИСИ.Эксперт отметил, что беженцы покидают свои страны, поскольку бегут от невыносимых условий, к которым привели действия европейских стран.отметил Алексей Авдонин и добавил, что, когда перед мигрантом встает вопрос, бежать или ждать собственной смерти и смерти детей, ничего не остается, как покинуть родину.заметил эксперт.С мнением Польши и стран Балтии, подчеркнул Алексей Авдонин, эта империя считаться не собирается. Для нее это плацдармы, где могут содержаться пограничные войска.– резюмировал аналитик БИСИ.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.