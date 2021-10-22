Авдонин: страны Балтии и Польша оказались заложниками политики, которую проводил коллективный Запад на протяжении последних 30 лет

Такую мысль в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– Польские СМИ начали активно обсуждать и тиражировать [историю о гибели беженца из Сирии]. Кризис на границе наблюдается на протяжении более чем 4–5 месяцев. В польском медийном поле это замалчивалось. Но, видимо, идеи здравомыслящей интеллигенции польского общества начали проникать в СМИ. Как результат, замалчивать это нельзя. Новости начали тиражироваться, но с посылом, что миграционный кризис создан исключительно Беларусью, – сказал аналитик БИСИ.
Эксперт отметил, что беженцы покидают свои страны, поскольку бегут от невыносимых условий, к которым привели действия европейских стран.
– МИД России не раз говорил: ищите причины миграционного кризиса не в нас, а в себе. Вы развязали войны, зашли в эти регионы, создали невыносимые условия для жизни граждан в их государствах. Естественно, они вынуждены уезжать, – отметил Алексей Авдонин и добавил, что, когда перед мигрантом встает вопрос, бежать или ждать собственной смерти и смерти детей, ничего не остается, как покинуть родину.
– Страны Балтии и Польша оказались заложниками политики, которую проводил коллективный Запад на протяжении последних 30 лет, разрушив Советский Союз, начав конфликты на Ближнем Востоке в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Северной Африке. Они создали условия, при которых основной удар сейчас приходится на страны, фактически выступающие приграничными территориями большой империи.<...> [Государства Балтии и Польша] сами виноваты в том, что присоединились к лагерю западной империи, – заметил эксперт.
С мнением Польши и стран Балтии, подчеркнул Алексей Авдонин, эта империя считаться не собирается. Для нее это плацдармы, где могут содержаться пограничные войска.
– Поэтому нечего здесь плакаться, нагнетать и обвинять нас. Ищите виновных внутри себя, внутри вашего общества и истеблишмента – тех, кто привел к тому, что ваша территория сейчас наполнена беженцами, – резюмировал аналитик БИСИ.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.