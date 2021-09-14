Авдонин: регионы готовы сражаться за ту социально-экономическую модель, которую выбрала Беларусь

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, говоря о своем участии в форуме «Беларусь адзіная».
В рамках данной акции Алексей Авдонин вместе с командой посещал регионы, где встречался с коллективами.
– Это было очень значимое и важное событие, потому что поездки позволили нашей команде выступить связующим звеном, которое за короткое время смогло объединить регионы. Мы почувствовали самое важное: они готовы до последнего сражаться за ту социально-экономическую модель, которую выбрала Беларусь, – отметил аналитик БИСИ.
Эксперт обратил особое внимание на единую направленность взглядов граждан Беларуси.
– Как бы в 2020 году ни складывалась ситуация с протестными движениями, регионы были готовы выступить и выступили в защиту суверенитета, а также в поддержку Главы государства, – сказал Алексей Авдонин.
В этом контексте он вспомнил митинг, который прошел 16 августа на площади Независимости.
– Данное мероприятие было поддержано регионами. Многие колоннами автобусов приехали [в Минск]. Где бы мы ни были, все рассказывали об этом событии, отмечали: оно стало сильным толчком к осознанию того, что мы едины, нас большинство и что нас не подкупить и не запугать, – подчеркнул эксперт.
Вместе с тем Алексей Авдонин сообщил, что форум показал необходимость использования современных методов коммуникации.
– Наши оппоненты стараются применять современные методы в виде Telegram-каналов, пабликов и соцмедиа. Но ничто не заменит прямого диалога с аудиторией. Всегда альтернативой внешнему воздействию будет линейное общение через, например, встречи с коллективами, – заметил аналитик БИСИ.
По словам Алексея Авдонина, подобные поездки будут продолжены. Однако куда более важно, чтобы в регионах возникли свои лидеры мнений.
– Мы не можем заменить себя в регионах. Поэтому важно, чтобы там формировались свои лидеры мнений, которые могли бы работать с аудиторией, доносить повестку и отвечать на важные вопросы, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.