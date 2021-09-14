Авдонин: регионы готовы сражаться за ту социально-экономическую модель, которую выбрала Беларусь

В рамках данной акции Алексей Авдонин вместе с командой посещал регионы, где встречался с коллективами.отметил аналитик БИСИ.Эксперт обратил особое внимание на единую направленность взглядов граждан Беларуси.– сказал Алексей Авдонин.В этом контексте он вспомнил митинг, который прошел 16 августа на площади Независимости.– подчеркнул эксперт.Вместе с тем Алексей Авдонин сообщил, что форум показал необходимость использования современных методов коммуникации.– заметил аналитик БИСИ.По словам Алексея Авдонина, подобные поездки будут продолжены. Однако куда более важно, чтобы в регионах возникли свои лидеры мнений.– резюмировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.