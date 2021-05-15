Авдонин: разрушение государства не означает свободу

Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Спикер отметил, что сейчас на планете происходит полная трансформация международных отношений.
– Согласно Венской конвенции, ключевым актором [международных отношений] является государство, обладающее независимостью, суверенитетом по ведению внутренней и внешней политики. А сейчас концепция, которую реализовывают так называемые глубинные государства (крупные корпорации), направлена на разрушение страны, – сказал эксперт. – Почему? Она обеспечивает защиту своего населения и территории. А крупным корпорациям надо наоборот установить контроль над ресурсами: природными, территориальными, человеческими. Поэтому, когда мы сейчас говорим о современной ситуации в целом в нашем регионе, мы наблюдаем как раз это разрушение.
Продолжая мысль, аналитик БИСИ подчеркнул: «Разрушение государства не означает свободу». В пример Алексей Авдонин привел текущую ситуацию в Украине.
– То, что мы видим сейчас в Украине – это реализация неорабства. Там разрушили предприятия и экономику, [в результате] началась трудовая миграция в Европу и другие страны, – пояснил аналитик БИСИ.
Он добавил, что нашу страну тоже пытались столкнуть в такой хаос, «когда никто бы не понимал, как управлять процессами. Были бы с одной стороны экстремистские группировки, с другой – попытки успокоить простое население или подавить его. Пришли бы компании и начали жесткую эксплуатацию населения: закрыли бы предприятия, началась бы трудовая миграция. И как результат, мы бы потеряли независимую и суверенную Беларусь».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Авдонин: разрушение государства не означает свободу
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