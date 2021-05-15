Авдонин: разрушение государства не означает свободу

Спикер отметил, что сейчас на планете происходит полная трансформация международных отношений.– сказал эксперт. –Продолжая мысль, аналитик БИСИ подчеркнул:. В пример Алексей Авдонин привел текущую ситуацию в Украине.пояснил аналитик БИСИ.Он добавил, что нашу страну тоже пытались столкнуть в такой хаос,Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.