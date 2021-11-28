Авдонин: Польша ничего не решает в НАТО

Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире телеканала "Беларусь 1".
Фото из архива
- Польша ничего не решает в НАТО: решения принимают за нее. То, что заявляют польские политики, - это сугубо театральное шоу, которое строится исключительно для международной картинки. Под предлогом беженцев Польша просит некой помощи у НАТО для размещения постоянного контингента на границах Беларуси. Это абсурд. С точки зрения военных экспертов и специалистов, это выглядит как плохо срежисированная постановка, которая ориентирована на то, чтобы под мнимой угрозой беженцев сформировать ударную группировку в направлении Союзного государства, - подчеркнул эксперт.