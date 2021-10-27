SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Авдонин о том, почему мигранты едут на Запад: тиражируется картинка, что в Европе у них все будет хорошо

Авдонин о том, почему мигранты едут на Запад: тиражируется картинка, что в Европе у них все будет хорошо

Свою точку зрения на тему миграционного кризиса в Европе озвучил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире программы "ОбъективНо" на ОНТ.


– Нужно понимать, что в этом [перемещении мигрантов] участвуют определенные неправительственные фонды, которые финансируют в том числе и перемещение из Северной Африки. Брюссель выступает заложником ситуации. Важно понимать, почему мигранты и беженцы туда двигаются. Потому что внутри их стран тиражируется картинка о том, что в Европе сейчас хорошо. Если даже брать интервью, которые дают беженцы на территории Беларуси, то они говорят, мол, мы же едем туда к своим родственникам, – высказался эксперт. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы