Авдонин о политике Штатов в Афганистане: искусственное государство, которое создавалось США, потерпело фиаско

сказал эксперт и отметил, что страна не смогла продолжить вести такую политику, поскольку просчиталась с талибами.считает эксперт.Вместе с тем аналитик добавил, что правительством США были вложены огромные денежные средства в Афганистан. Ведущая «Будней» Алена Родовская дополнила слова эксперта и отметила, что за 20 лет страна обошлась американцам в 800 млрд долларов, еще 700 млрд долларов потратили союзники.– резюмировал Алексей Авдонин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.