Авдонин о политике Штатов в Афганистане: искусственное государство, которое создавалось США, потерпело фиаско

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин объяснил, почему Соединенные Штаты Америки потерпели оглушительное фиаско в Афганистане.
– Военная, политическая, информационная и экономико-финансовая кампании, которые начали Соединенные Штаты Америки в 2021 году, в действительности были результативными. [Американцы] на тот момент смогли установить контроль в Афганистане над товарными, финансовыми и наркотическими потоками. Это был регион, с помощью которого [правительство США] могло влиять на всю политику в Центральной Азии, Китая, Индии, Пакистана, – сказал эксперт и отметил, что страна не смогла продолжить вести такую политику, поскольку просчиталась с талибами.
– Произошла быстрая координация [талибов], наблюдалась слаженность в их действиях, что вызвало у экспертов определенные размышления: почему они действовали так активно, как будто у них был единый и очень хорошо подготовленный центр, который координировал все движения? И какое движение начинает так интенсивно, как профессиональная армия, завоевывать город за городом? Тот искусственный мир и то искусственное государство, которое создавалось Соединенными Штатами Америки, потерпело фиаско, – считает эксперт.
Вместе с тем аналитик добавил, что правительством США были вложены огромные денежные средства в Афганистан. Ведущая «Будней» Алена Родовская дополнила слова эксперта и отметила, что за 20 лет страна обошлась американцам в 800 млрд долларов, еще 700 млрд долларов потратили союзники.
– Та искусственная политическая технология, которую [США] попытались применить на государстве, то есть создать демократию извне, без учета каких-то исторических моментов, политических особенностей и ментальности, привела к полному фиаско. Американцы ожидали, что местные войска смогут вести бои с талибами без контроля со стороны США и их вооруженных сил. Как оказалось, все сдали позиции, государство разрушилось и президент просто улетел, – резюмировал Алексей Авдонин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.