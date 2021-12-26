Авдонин: НАТО формируют закрытые диверсионные школы по всей методичке Третьего рейха

Такое мнение выразил аналитик БИСИ Алексей Авдонин в эфире программы «Клуб редакторов» на «Беларусь 1».
- Командование НАТО, когда реализует ту или иную операцию (а они до сих пор реализуют операцию против Беларуси), всегда ориентированы на создание региональных учебных центров. То есть, они на территории сопредельных государств (в данном случае, это страны Балтии, Польши, Украины) формируют закрытые диверсионные школы по всей методичке Третьего рейха. Они вовлекают туда именно тех, кто представляет ту или иную страну и знает местность. И привлекают любыми способами: деньги, идеологическая составляющая. Они готовят их, меняют сознание, внушают им некую святую идею, что они борются за новое общество в том государстве, куда они в последующем будут заброшены, и они действуют по жесткому указанию. То есть, то, что мы сейчас наблюдаем [террористические акты], это системная работа тех коучеров, которые готовили этих террористов для того, чтобы работать на нашей территории, - считает эксперт.