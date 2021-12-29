Авдонин: изменения и дополнения в Конституцию – это не результат событий 2020 года, а кропотливый процесс

На это обратил внимание аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Трагедия, которая произошла в Украине [в 2014 году], для нас является болью. Сейчас эта страна находится под оккупационным режимом, который чужд интересам украинского народа. Наши оппоненты устанавливают такие режимы, навязывают совершенно иные ценности, чтобы разрушить единую историю, осознание ценности подвига Красной армии и советского народа в борьбе с фашисткой агрессией, – обратил внимание эксперт.
По словам Алексея Авдонина, сейчас тема разрушения истории, общих славянских и христианских ценностей является ключевым методом отстранения целых государств и народов от единого корня.
– Это хорошо спланированная акция и четко отработанные политические технологии. После 2014 года в отношении Беларуси начали разрабатывать подобное, и Глава государства, осознавая и понимая все эти вызовы, в 2016 году наперед начал прорабатывать вопрос о том, как обеспечить безопасность белорусского народа от того, с чем сталкиваются государство и нация в современных условиях. Видим, как работают политические технологии по разрушению нарративов, смыслов, ценностей и идентичности. Насаждается чуждое понимание того, что мы не единое общество, а каждый сам за себя. Индивидуализм является в том числе элементом разрушения нации. Мы не должны допустить этого. В этой связи в проекте изменений и дополнений в Конституцию четко закреплена норма по сохранению исторической памяти о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне, – отметил Алексей Авдонин.
– Если говорить о работе политтехнологов, в том числе различных неолиберальных, они очень жаждали увидеть в этой Конституции некие элементы парламентаризма, благодаря которым им было бы легче зарабатывать на нас. Они получали выгоду от Украины, начиная с 2000-х годов, воровали деньги, которые выделялись по различным линиям, покупали квартиры и рестораны. Как только появился проект изменений и дополнений в Конституцию, по всем Telegram-каналам политтехнологи начали говорить о том, что это все не то, давайте мы вам подскажем, подведем к идее парламентаризма, чтобы был диалог власти с оппозицией, потому что якобы у нас есть какой-то политический кризис. Нет этого в Беларуси, все изменения и дополнения в Конституцию – это не результат событий 2020 года, как многие политтехнологи и медийные площадки хотят представить, это долгий и кропотливый процесс, который начался более пяти лет назад, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.