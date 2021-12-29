Авдонин: изменения и дополнения в Конституцию – это кропотливая работа всего белорусского общества

– обратил внимание Алексей Авдонин.По словам эксперта, сейчас оппоненты заявляют, что Конституцию разработал кто-то, но не народ.– заявил Алексей Авдонин.– констатировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.