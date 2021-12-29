Авдонин: изменения и дополнения в Конституцию – это кропотливая работа всего белорусского общества

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– В настоящее время наши оппоненты через различные каналы пытаются исказить процесс, который был не только в течение последнего года, а в действительности начался с 2016-го. Уже тогда Глава государства обозначил возможности по дополнению Основного Закона ввиду объективных политических и экономических процессов, изменения отношений внутри нашего государства и общества, а также с учетом тех вызовов, которые сейчас наблюдаем во всем мире, в первую очередь связанные с разрушением суверенитета и национальной идентичности, – обратил внимание Алексей Авдонин. – Все эти моменты начали обсуждаться с привлечением большого количества экспертов, юристов, представителей государственных органов и общественных организаций. Благодаря скрупулезной работе мы фактически к 2020 году вышли на диалоговые площадки, в которых могли участвовать, высказывать свои мнения и предложения. И в последующем все эти нормы были прописаны юридическим языком, агрегированы, чтобы соотносились с действующими статьями Конституции и плавно интегрировались в новый вариант с дополнениями и изменениями.
По словам эксперта, сейчас оппоненты заявляют, что Конституцию разработал кто-то, но не народ.
– Нет. Изменения и дополнения в Конституцию – это кропотливая работа всего белорусского общества, – заявил Алексей Авдонин.
– В диалоговых площадках приняли участие свыше 45 тысяч человек. Было живое участие, направляли различные предложения и в Администрацию Президента, и в соответствующие национальные центры правовой информации. Мы видим, что активное участие населения – характерная особенность процесса подготовки изменений и дополнений в Конституцию, – констатировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.