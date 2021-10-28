Авдонин: есть ожидания некой провокации со стороны сил НАТО на приграничных территориях

Таким мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, рассуждая о выдвижении танков Leopard к белорусским рубежам с Польшей и усилении авиационной группировки и сил спецопераций. Об этом сообщают в Telegram-канале Белорусского союза журналистов.
– Есть ожидания некой провокации в первую очередь со стороны сил НАТО на приграничных территориях. Миграционный кризис как раз позволяет создать некую зону нестабильности, зону, где нет права. Мы видим, как силовики Польши и Литвы применяют насилие в отношении мигрантов. Сегодня они применяют насилие в отношении беженцев, завтра могут применить это оружие в отношении официальных сил Беларуси и тех же пограничников. Естественно, это может спровоцировать конфликт, – обратил внимание аналитик БИСИ.
Алексей Авдонин считает, что сейчас Беларуси и России необходимо очень четко спланировать шаги, которые позволят в случае той или иной провокации нивелировать любые попытки коллективного Запада эскалировать конфликт в нашем регионе.