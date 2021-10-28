Авдонин: есть ожидания некой провокации со стороны сил НАТО на приграничных территориях

– обратил внимание аналитик БИСИ.Алексей Авдонин считает, что сейчас Беларуси и России необходимо очень четко спланировать шаги, которые позволят в случае той или иной провокации нивелировать любые попытки коллективного Запада эскалировать конфликт в нашем регионе.